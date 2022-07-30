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Murat Boz saçlarına kaynak yaptırdı

Murat Boz saçlarına kaynak yaptırdı

Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden Murat Boz, saçlarını kaynakla uzattı. Şarkıcının bu halini beğenen de oldu, yakıştıramayan da…