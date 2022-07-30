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    Murat Boz saçlarına kaynak yaptırdı

    Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden Murat Boz, saçlarını kaynakla uzattı. Şarkıcının bu halini beğenen de oldu, yakıştıramayan da…
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 12:57
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    Murat Boz saçlarına kaynak yaptırdı

    Dijital platformda dizi çekmeye başlayan şarkıcı Murat Boz, yeni imajı ile yine adından söz ettirdi.

    Sosyal medya hesabından saçlarına kaynak attırdığı anları paylaşan Boz, hayranlarını da ikiye böldü.

    Sosyal medyayı salladı

    Uzun saçlı halini çok beğenen de oldu, “Hemen eski haline dön” diyen de…

    Kaynak saçlı Murat Boz, kısa sürede sosyal medyayı salladı.

    Dizideki performans beğenildi

    Bazı kullanıcılar, ‘asla saç uzatmaması gerekenler listesi’nin başına Murat Boz’u koydu.

    Şarkıcının dizideki performansı ise beğeni topladı.

    Murat Boz saçlarına kaynak yaptırdı VİDEO

    Murat Boz saçlarına kaynak yaptırdı #1

    Murat Boz saçlarına kaynak yaptırdı #2

    Murat Boz saçlarına kaynak yaptırdı #3

    Murat Boz saçlarına kaynak yaptırdı #4


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