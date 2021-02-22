Murat Boz: Shakira'ya vokal yaptım

Murat Boz, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya vokalisitlik yaptığını açıkladı.

Yakışıklı popçu Murat Boz, ünlü olmadığı döneme ait bir anısını paylaştı. Boz, bir dönem Shakira'ya bile vokalistlik yaptığını anlattı.

"DÜNYA STARINA VOKAL YAPTIM"

Shakira'nın bir organizasyon için Türkiye'ye geldiğinde 4 şarkısına eşlik ettiğini söyleyen şarkıcı Murat Boz, "Bir dünya starına vokallik yapmak, benim için önemli bir andı.

"ÇOK MÜTEVAZI"

Provalarda sahneye gelip 'Ben Shakira' dedi, bizimle tanıştı. Çok mütevazı bir insandı. Bizimle güzel ilgilendi." dedi.