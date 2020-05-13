Dolar
6.9947
-0.0471%
Euro
7.5846
-0.129%
Altın
1703.25
0.0099%
Borsa
100324.29
0.7111%
G. Altın
382.745
-0.1057%
Bitcoin
62502.41
0.1887%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Murat Boz, sünnetlik fotoğrafını paylaştı

    Murat Boz, sosyal medya hesabında nostalji yaptı ve takipçilerini 1989 yılındaki sünnet gününe götürdü.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2020 - 11:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Murat Boz, sünnetlik fotoğrafını paylaştı

    Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan ve bu süreçte sık sık paylaşım yapan popçu Murat Boz, Instagram hesabından bu kez sünnet fotoğrafını yayınladı.

    SÜNNET KIYAFETİYLE MURAT BOZ

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak adına günlerdir evinden çıkmayan Boz, 1989 yılında çekilen sünnet fotoğrafının altına, “Yumurta'nın sarısı gitti de onun yarısı adlı çalışmamız. 25.06.1989 #KdzEreğli” notunu düştü…

    Görüş Bildir