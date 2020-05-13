Murat Boz, sünnetlik fotoğrafını paylaştı

Murat Boz, sosyal medya hesabında nostalji yaptı ve takipçilerini 1989 yılındaki sünnet gününe götürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan ve bu süreçte sık sık paylaşım yapan popçu Murat Boz, Instagram hesabından bu kez sünnet fotoğrafını yayınladı.

SÜNNET KIYAFETİYLE MURAT BOZ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak adına günlerdir evinden çıkmayan Boz, 1989 yılında çekilen sünnet fotoğrafının altına, “Yumurta'nın sarısı gitti de onun yarısı adlı çalışmamız. 25.06.1989 #KdzEreğli” notunu düştü…