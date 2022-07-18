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    Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aşk iddialarını yalanladı

    İkili arasında çıkan aşk iddialarını, Boz'un Büyüküstün'e yakın olabilmek için ev değiştirmesi doğrularken, bir yeni açıklama geldi. Murat Boz 'Tuba ile sadece arkadaşız' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 14:05
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    Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aşk iddialarını yalanladı

    Ünlü şarkıcı Murat Boz ile güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün adı bir süredir birlikte anılıyor.

    Bir dijital platform için çekilen 'Another Self' dizisinde başrolü paylaşan ikili arasında aşk iddiaları ortaya atıldı.

    Murat Boz'un 'daha fazla zaman geçirmek' adına Büyüküstün'ün yaşadığı Anadolu Yakası'na taşınması da bu iddialara perde aralıyor.

    İddiaların aslını öğrenmek için ise Murat Boz'a 'Tuba Büyüküstün ile aranızda bir ilişki var mı' sorusu yöneltildi.

    "Tuba ile arkadaşız"

    Durumu yalanlayan Boz, "Öyle bir şey yok. Biz diziyle birlikte tanıştık, arkadaş olduk. Tıpkı ekipteki diğer oyuncu arkadaşlar gibi. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Hala bir vesilesi ile buluşup görüşüyoruz. Tuba ile arkadaşız" ifadelerini kullandı.

    Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aşk iddialarını yalanladı #1

    Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aşk iddialarını yalanladı #2

    Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aşk iddialarını yalanladı #3


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