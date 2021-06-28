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    Murat Boz, Tuba Büyüküstün'le buluştu

    Murat Boz, Tuba Büyüküstün'le buluşamadan önce kuaförüne uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 07:51
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    Murat Boz, Tuba Büyüküstün'le buluştu

    Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi sokmayan Murat Boz, önceki gün Etiler’deki kuaföründen çıkarken görüntülendi.

    "İLK DİZİM"

    Dijital platform için başrolü Tuba Büyüküstün ile paylaştığı bir dizi çekecek olan Boz “Filmlerde oynadım ama bu ilk dizi projem olacak” dedi.

    TEKNE TURU

    Akşamına da rol arkadaşı Büyüküstün ile kaynaşmak üzere karşıya geçti. Beykoz’daki Balıkçı Apo’da bir iş yemeği yediler. Sonra da Boğaz’da tekneyle gezdiler.

    Büyüküstün’ün Bodrum’da birlikte görüntülendiği Erdinç Çatak’ın Instagram’da ‘Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim’ şarkısını paylaşması ise ayrıldıkları şeklinde yorumlandı.

    Murat Boz, Tuba Büyüküstün le buluştu #1

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