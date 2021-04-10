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    Murat Boz'un koronavirüs testi pozitif çıktı 

    Şarkıcı Murat Boz, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 17:00
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    Murat Boz'un koronavirüs testi pozitif çıktı 

    Koronavirüs vaka sayısında her geçen gün bir artış yaşanırken, ünlüler de test sonuçlarını sosyal medya hesaplarından duyuruyor.

    Sosyal medya hesabından haberi duyuran Murat Boz, koronavirüs testiyle ilgili yayınlanan haberleri onaylayan bir açıklama yaptı.

    KARANTİNASININ 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE

    Karantinasının 4'üncü gününde olduğunu belirten Boz, tüm hastalara şifa dilediğini aktardı.

    Boz'un açıklamasında, "Koronavirüs test sonucumun pozitif olduğuna dair çıkan haberler maalesef doğru. Bugün karantinamın 4. gününde evimde dinleniyorum. Durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

    Murat Boz un koronavirüs testi pozitif çıktı  #1

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