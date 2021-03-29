Murat Cemcir'in kardeşi kansere yakalandı

Murat Cemcir'in kardeşi Nagihan Cemcir’e, akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Kanser tedavisi gören annesi için Tokat'ta bulunan ve işi oldukça İstanbul'a gelen oyuncu Murat Cemcir, bir üzücü haber daha aldı. Ünlü oyuncunun kardeşi Nagihan Cemcir'in akciğer kanserine yakalandığını öğrenildi.

ANNESİNİN DURUMU İYİ

Kız kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kız kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi.