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    Murat Cemcir'in kardeşi kansere yakalandı

    Murat Cemcir'in kardeşi Nagihan Cemcir’e, akciğer kanseri teşhisi konuldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 07:56
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 09:03
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    Murat Cemcir'in kardeşi kansere yakalandı

    Kanser tedavisi gören annesi için Tokat'ta bulunan ve işi oldukça İstanbul'a gelen oyuncu Murat Cemcir, bir üzücü haber daha aldı. Ünlü oyuncunun kardeşi Nagihan Cemcir'in akciğer kanserine yakalandığını öğrenildi.

    ANNESİNİN DURUMU İYİ

    Kız kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kız kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Murat Cemcir in kardeşi kansere yakalandı #1

    Murat Cemcir in kardeşi kansere yakalandı #2

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