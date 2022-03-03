Murat Dalkılıç, Hande Erçel ve Merve Boluğur hakkında konuştu

Murat Dalkılıç, eski aşkı Hande Erçel ile pişti olması ve eski eşi Merve Boluğur'un yeni aşkı hakkında açıklamalarda bulundu.

2020 yılında ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda oynanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçında pişti olmuşlardı. Daha önce özel hayatıyla ilgili konuşmayan ünlü şarkıcı, kural bozdu. Dalkılıç, eski eşi Hande Erçel ve eski eşi Merve Boluğur hakkında konuştu.

"BEN GÖRMEDİM"

Bu konu hakkında konuşan Darlkılıç, "Ben kendisini görmedim. Eğer görseydim gidip selam verirdim. Neticede küs değiliz. Eskiye dayalı bir hissiyatımız yok" ifadelerini kullandı.

"EMRE'Yİ SEVERİM"

Murat Dalkılıç 2017’de boşandığı Merve Boluğur’un arkadaşı Emre Kaya ile çıkan aşk haberleri için “Böyle bir şey var mı yok mu bunu bilmiyorum. Emre benim sevdiğim birisidir. Merve de öyle. Birbirlerini seviyor, anlaşabiliyorlarsa, mutlularsa üçüncüye söz düşmez” diye konuştu.

EVLİLİĞE KARŞI

Dalkılıç geçen yaz eski sevgilisi Hande Erçel’in rol arkadaşı olan Sitare Akbaş’la aşk yaşamaya başlamıştı.

Başından bir evlilik geçen şarkıcı “Şu an evlenmek gibi bir düşüncemiz yok. Sitare de böyle bir şey düşünseydi bana söylerdi. Ben birisiyle bir imzaya bağlı kalarak birlikte olmak istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişkimiz var, her şey yolunda” dedi.