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    Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e masaj yaptı

    Ünlü popçu Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in setini ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 15:28
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    Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e masaj yaptı #1

    Ünlü oyuncu Hande Erçel, koronavirüs salgını arasından sonra setlere geri döndü.

    SETTE MASAJ

    İkilinin mutlu giden ilişkisi beğeni toplarken Murat Dalkılıç, sevgilisine yaptığı jestlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Sevgilisi Hande Erçel’e olan hayranlığını ve aşkını göstermekten geri durmayan ünlü popçu, son olarak onu dizi setinde ziyarete gitti. Dalkılıç, sevgilisine makyaj yapılırken o da küçük bir masaj yaptı.

    Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e masaj yaptı ViDEO

    Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e masaj yaptı #2

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