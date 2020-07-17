Murat Dalkılıç ile Hande Erçel ayrıldı

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel çifti ilişkilerini noktaladı.

Aynı evde yaşayan ve hayranlarının yakın zamanda evlenmesini beklediği Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, yaklaşık 3 hafta önce ayrıldığı öğrenildi.

İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.

2. ŞANS VERMİŞLERDİ

Çift, 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel’in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel’in ayrılığı sonrası gözler ünlü popçunun eski eşi Merve Boluğur’a çevrildi.

"RÜYAN GERÇEK OLDU"

Boluğur’un arkadaşına yazdığı “Gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü?” sözlerine takipçileri “Şen kahkahalarının ve neşeli hallerinin sırrı ortaya çıktı, rüyan gerçek oldu” diye takıldı.