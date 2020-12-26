Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılık sebebi belli oldu

Eski sevgilisi Hande Erçel ile ayrılıklarının sebebini ilk kez üstü kapalı bir şekilde açıklayan Murat Dalkılıç, "İlişki içindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi” dedi.

“Kırmızı Nokta” programında Emel Yalçın’ın konuğu olan şarkıcı Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile olan ayrılığı hakkında konuştu.

Murat Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna şaşırtıcı bir cevap vererek, Hande Erçel ile olan ayrılığının nedenini de böylece açıklamış oldu.

“ALEV BİTİNCE BİTER”

Şarkıcı, "İlişki içindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm onun ne istediğine önem veririm merak ederim, önceliğim karşı tarafın ne istediğidir." dedi.

“SEVGİLİLİKTE EN NEFRET ETTİĞİM ŞEY TELEFON KARIŞTIRILMASI”

Dalkılıç, "Hiç sevgilinin telefonunu karıştırdın mı?" sorusuna ise "Bu dünyada sevgililikte en nefret ettiğim şey telefon karıştırılmasıdır. Karıştırmadım diyerek yalan söylemek istemem. Belki 10 sene önce yapmışımdır. Hem saygı, hem güven belirtisi hareketlerdir. Bir şey ararsan bulursun çünkü." diye konuştu.