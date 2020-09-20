Murat Dalkılıç, karşılaştıkları nikahta 'Hasret Geceleri' şarkısını söylerken Hande Erçel telefonuna baktı

Önceki akşam bir katıldığı nikah sonrası 'Hasret Geceleri' şarkısını söyleyen Murat Dalkılıç, nikaha katılan eski sevgilisi Hande Erçel'in ilgisini çekmedi. Erçel, şarkı sırasında telefonuna baktı.

Geçtiğimiz aylarda ayrılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, ortak arkadaşları Feyza Kazaklar ve Mustafa Efe Arıcı'nın Beşiktaş'taki düğününde karşılaştı.

Nikah töreninden sonra Murat Dalkılıç, evlenen çift için 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını söyledi.

MURAT, HANDE'NİN İLGİSİNİ ÇEKEMEDİ

Nikah törenine ablası Gamze Erçel ile katılan eski sevgilisi Hande Erçel'e bakarak şarkı söyleyen Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in ilgisini çekmeyi başaramadı.

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel arkadaşlarının nikah töreninde ViDEO

"SARIL BANA SEVGİLİM, ESKİSİ GİBİ"

Murat Dalkılıç, bir ara eski sevgilisi Hande Erçel'e bakarak "Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittğin günden beridir. Bitsin artık yüreğim, hasret geceleri" sözleriyle 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını seslendirdi.

Murat Dalkılıç'ın kendisine bakarak şarkı söylediği sırada, Hande Erçel'in telefonuyla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

MURAT DALKILIÇ İLE HANDE ERÇEL'İN AYRILMASI

26 yaşındaki oyuncu, ayrılık haberini şu sözlerle sosyal medya hesabından duyurmuştu:

"Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum.

Murat, hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır.

Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim."





KEREM BÜRSİN İLE AŞK İDDİALARI

Ayrılığın ardından 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddia ediliyor.