Murat Dalkılıç, sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisiyle öpüşürken saniye saniye kaydedildi.

Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra güzel oyuncunun yakın arkadaşı Sitera Akbaş ile yakınlaşan Murat Dalkılıç bu sefer kız arkadaşıyla öpüşürken görüntülendi.

LANSMANDA AŞKA GELDİLER

Berfu ve Eser Yenenler'in lansmanında olan ikili aşka geldi. Öpüşen çiftlerin videosu sosyal medyaya düştü ve hızla yayıldı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç 2015-2017 yılları arasında oyuncu Merve Boluğur ile evli kalmış ve boşanmanın ardından oyuncu Hande Erçel ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.