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    Murat Dalkılıç, sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

    Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisiyle öpüşürken saniye saniye kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 07:45
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    Murat Dalkılıç, sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

    Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra güzel oyuncunun yakın arkadaşı Sitera Akbaş ile yakınlaşan Murat Dalkılıç bu sefer kız arkadaşıyla öpüşürken görüntülendi.

    LANSMANDA AŞKA GELDİLER

    Berfu ve Eser Yenenler'in lansmanında olan ikili aşka geldi. Öpüşen çiftlerin videosu sosyal medyaya düştü ve hızla yayıldı.

    Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç 2015-2017 yılları arasında oyuncu Merve Boluğur ile evli kalmış ve boşanmanın ardından oyuncu Hande Erçel ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

    Murat Dalkılıç, sevgilisiyle öpüşürken yakalandı #1

    Murat Dalkılıç, sevgilisiyle öpüşürken yakalandı #2

    Murat Dalkılıç, sevgilisiyle öpüşürken yakalandı #3

    Murat Dalkılıç, sevgilisiyle öpüşürken yakalandı #4


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