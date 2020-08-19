Murat Dalkılıç'tan ayrılık açıklaması

Murat Dalkılıç, özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara kaçamak yanıtlar verdi.

Ünlü popçu Murat Dalkılıç önceki gün bir modacının gerçekleşen defilesinde manken oldu.

"KEREM'LE İLGİSİ YOK"

Defile çıkışında Murat Dalkılıç’a icralık olduğu iddiası soruldu. Bu konuya cevap vermeyen Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel’le ayrılıklarına Kerem Bürsin’in neden olduğu iddiasına da “Tabii ki onunla ilgisi yok” dedi.

Hızlı adımlarla bir otomobile yönelen Murat Dalkılıç’ın alınan önlemleri hiçe sayarak maskesiz gezmesi ise en dikkat çeken kare oldu.