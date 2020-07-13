Murat Eken ve Gizem Önen boşandı

Rüya gibi bir düğünle evlenen oyuncu Murat Eken, 4 yıl evli kalabildi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programın ünlü oyuncularından Murat Eken, geçtiğimiz günlerde dört yıllık eşi Gizem Önen ile İstanbul Aile Mahkemesi'nde tek celsede, anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşandı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Taraflar birbirinden tazminat talebinde bulunmadı. Çiftin, çocukları bulunmuyor.