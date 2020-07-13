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    Murat Eken ve Gizem Önen boşandı

    Rüya gibi bir düğünle evlenen oyuncu Murat Eken, 4 yıl evli kalabildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 15:07
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    Murat Eken ve Gizem Önen boşandı

    Çok Güzel Hareketler Bunlar programın ünlü oyuncularından Murat Eken, geçtiğimiz günlerde dört yıllık eşi Gizem Önen ile İstanbul Aile Mahkemesi'nde tek celsede, anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşandı.

    TEK CELSEDE BİTTİ

    Taraflar birbirinden tazminat talebinde bulunmadı. Çiftin, çocukları bulunmuyor.

    Murat Eken ve Gizem Önen boşandı #1

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