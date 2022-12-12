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    Murat Övüç düştü

    Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, elbisesine basıp fena düştü
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 12:47
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    Murat Övüç düştü

    Paylaşımlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, gittiği bir matinede kabarık mavi bir elbise giydi.

    Kendini düşürdü

    Geçtiğimiz haftalarda yanlışlıkla elbisesine basan güvenliğe ters ters bakmasıyla gündeme gelen Övüç, şimdi de kendi elbisesine basarak düştü.

    Elbisesinin kuyruğuna basarak kendini yerde bulan fenomen, sosyal medyada dalga konusu oldu.

    Murat Övüç, sahnede düştü VİDEO

    Murat Övüç düştü #1


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