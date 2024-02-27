Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen Ebru Gündeş'in konvoyundan görüntüler Türk müziğinin önemli seslerinden ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 4. kez nikah masasına oturdu. Dubai'de gelin olan Gündeş'in mutluluğu kameralara yansıdı..

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ensonhaber.com

7 Mayıs 2021'de Bodrum Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucu, Reza Zarrab ile olan 11 yıllık evlilikleri sona eren Ebru Gündeş, yeniden gelin oldu.

2023'ün son aylarında tanıştığı, Dubai'de yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir'in evlenme teklifini kabul eden Ebru Gündeş, Dubai Başkonsolosluğu'nda geçtiğimiz günlerde hayatlarını birleştirdi.

Nikah haberinin ardından sessiz sedasız evlenen çiftin, Dubai'de yaptıkları konvoya ait görüntüler ortaya çıktı.

Dubai'de konvoy

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Gündeş'in üzeri açık lüks bir araçtan el salladığı ve nikaha giderken eşi Murat Özdemir ile birlikte olduğu anlar yer aldı..

Nikahı Onur Akay duyurmuştu

Nikahı ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay katıldığı programda şu ifadelerle duyurmuştu:

‘Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, Dubai’de evlendi. Ebru Gündeş dünyaevine girdi. Balayında ise çift Körfez Turu yapacaklar.

Ebru Gündeş'in evlilikleri

İlk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar ile yapan Ebru Gündeş’in bu evliliği üç yıl sürmüştü. Ünlü şarkıcı, ikinci evliliğini 2002 yılında Ömer Durak ile yapmış ancak bir yıl sonra boşanmıştı.

Ebru Gündeş, üçüncü evliliğini ise 2010 yılında Reza Zarrab ile yapmış, ikilinin 15 Ekim 2011’de Alara adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.