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- Murat Özer, son yolculuğuna uğurlandı
Murat Özer, son yolculuğuna uğurlandı
Sinema yazarı ve eleştirmeni Murat Özer (56), memleketi Adapazarı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
- Haber Merkezi
- 11.03.2022 - 07:29
Yaklaşık 2 yıldır beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Sinema yazarı, eleştirmen, dergi yönetmeni ve program danışmanı Murat Özer, dün İstanbul'daki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedaviye alınan Özer, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Bugün memleketi Adapazarı’na getirilen Murat Özer’in cenazesi, Adapazarı Şeker Hilal Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Adapazarı Emirsultan-2 Mezarlığı’nda toprağa verildi.