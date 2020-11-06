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    Murat Ünalmış’tan Vahide Perçin paylaşımı

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Hünkar Yaman'ı için Murat Ünalmış’dan duygusal veda...
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 11:48
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    Murat Ünalmış’tan Vahide Perçin paylaşımı

    Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin’in diziden ayrıldı.

    Baş rol oyuncusu Vahide Perçin’in vedasını oyuncu arkadaşı Murat Ünalmış duygusal bir paylaşımla duyurdu.

    "HER ZAMAN HAYATIMDA OL"

    Vahide Perçin’le çekilen son sahnesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu gönderisine, “Bu fotoğraf son sahnemizden sonra çekildi. Canım Vahide Ablam. Aramızdaki bu manevi ve hakiki ilişki çok güzeldi. Seninle göz göze, kalp kalbe oynamak çok özeldi. Her şeyiyle örnek bir insansın. Aklınla, özverinle, insanlığınla, disiplininle ve daha bir çok şey.. Eline, emeğine, güzel yüreğine sağlık. Her zaman hayatımda olmasını istediğim ender insanlardansın. Seni çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat dilerim” notunu ekledi.

    Murat Ünalmış’tan Vahide Perçin paylaşımı #1

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