Murat Yıldırım: Baba olmak dünyanın en güzel hissi Ekranların başarılı ve yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım, baba olmayı anlattı.

ensonhaber.com

Gerek kariyer hayatı gerek ise de özel hayatı ile gündemden düşmeyen ekranların başarılı oyuncularından Murat Yıldırım, 2016'dan beri eşi Iman Elbani mutlu bir evlilik sürdürüyor. Yeni anne-baba olan ünlü çift, Etiler'de objektiflere yansıdı.

"Kızım için alışverişe geldik"

8 Ekim 2022'de kızı Miray'a kavuşan Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Kızım için alışverişe geldik." dedi.

"Duygusal bağ oldu"

İlk kez baba olma sevincini yaşayan ünlü oyuncu, daha sonra "Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Bu duyguyu anlatmak için ne desem az gelir. Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu." ifadelerini kullandı.

"İlk defa 'baba' dedi"

Kızı Miray ile geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir anısını da basın mensuplarıyla paylaşan Murat Yıldırım, "Geçtiğimiz gün ilk defa beni 'Baba' diyerek öptü." dedi.