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- Murat Yıldırım baba oluyor iddiası
Murat Yıldırım baba oluyor iddiası
Evliliklerinin 6'ncı yılında olan çiftin, anne ve baba olmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
- Haber Merkezi
- 28.07.2022 - 09:20
- Güncelleme : 28.07.2022 - 09:25
Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında dünyaevine girdiği İman Elbani ile doludizgin bir aşk yaşıyor.
43 yaşındaki oyuncu, Faslı eşine olan aşkı ile hayran bırakıyor.
Evliliklerinin 6'ncı yılında olan çift hakkında sevindirici bir iddia ortaya atıldı.
Bebek geliyor
Edinilen bilgiye göre, çiftin anne ve baba olmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
Daha önceden bebeklerini dünyaya gelmeden kaybettiği söylenen çift, şu sıralar ebeveyn olma heyecanı yaşıyor.
Yıldırım çifti, henüz müjdeli haber hakkında bir açıklamada bulunmadı...