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    Murat Yıldırım baba oluyor iddiası

    Evliliklerinin 6'ncı yılında olan çiftin, anne ve baba olmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 09:25
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    Murat Yıldırım baba oluyor iddiası

    Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında dünyaevine girdiği İman Elbani ile doludizgin bir aşk yaşıyor.

    43 yaşındaki oyuncu, Faslı eşine olan aşkı ile hayran bırakıyor.

    Evliliklerinin 6'ncı yılında olan çift hakkında sevindirici bir iddia ortaya atıldı.

    Bebek geliyor

    Edinilen bilgiye göre, çiftin anne ve baba olmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

    Daha önceden bebeklerini dünyaya gelmeden kaybettiği söylenen çift, şu sıralar ebeveyn olma heyecanı yaşıyor.

    Yıldırım çifti, henüz müjdeli haber hakkında bir açıklamada bulunmadı...

    Murat Yıldırım baba oluyor iddiası #1

    Murat Yıldırım baba oluyor iddiası #2

    Murat Yıldırım baba oluyor iddiası #3


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