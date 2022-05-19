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    Murat Yıldırım, Damla Sönmez'e yorum yazdı

    Yaz sezonu açan Damla Sönmez, tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 09:44
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    Murat Yıldırım, Damla Sönmez'e yorum yazdı

    Instagram hesabında hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan güzel oyuncu Damla Sönmez, tatil sezonunu erkenden başlatan ünlü isimler arasında.

    Rol arkadaşı yorum yazdı

    Sosyal medya hesabından tatil pozları paylaşan ünlü oyuncuya binlerce beğeni ve yorum gelirken en dikkat çekici paylaşım ise Murat Yıldırım'dan geldi.

    "Ee biz çalışıyoruz"

    Ünlü oyuncu paylaşımına, "Ee daha daha nasılsınız?" ifadesini ekledi. Aziz dizisindeki rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan ise paylaşıma "Ee biz çalışıyoruz" yorumu geldi.

    Murat Yıldırım, Damla Sönmez e yorum yazdı #1


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