Murat Yıldırım, eşi Imane Elbani'yi övdü

Murat Yıldırım, başrolünde yer aldığı 'Aziz' dizisinin kadrosuna eşi Imane Elbani'nin katılması hakkında konuştu.

Ramo dizisinin ardından 'Aziz' ile ekranlara geri dönen Murat Yıldırım, önceki akşam bir ödül törenine katıldı.

Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle törene son anda yetişen yakışıklı oyuncu, 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülünü aldı.

"Hayatımda birçok şey son dakikada oldu. 'Ramo'yu da son dakikada kabul ettim. İnşallah son dakikada hep güzel şeyler olur." diyen ünlü isim, aldığı ödülü kadınlara ithaf etti.

"LONDRA POLİSİ ABLAMA MORALİNİ SORMUŞ"

Yıldırım, "Ablam bugün Londra'da parkta otururken yanına iki dakika sonra polis gelip, 'Canınız neden sıkkın?' diye soruyor. Oradaki insanlar onun bile farkına varabiliyor. O yüzden ülkemizde de artık bu konuyu aşalım. Her gün bu konuyla ilgili bir sürü haber enerjimizi aşağıya çekiyor ve canımızı sıkıyor. Bazen haberleri açmaya korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncu, 'Aziz' dizisinin iyi gitmesiyle ilgili de "İşimiz biraz maraton. Her hafta yeni bölüm ve zirveye oynamak zorundasınız. Önce bizim tatmin olmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız çok dikkatli çalışıyor. Biraz yoğun çalışıyoruz ama değiyor. Beni cezbeden hikayesi oldu. Önce hikayeyi dinledim. Senaryo iki ay sonra geldi." ifadelerini kullandı.

"ONUN İÇİN ZOR"

Eşi Imane Elbani'nin de 'Aziz' dizisine dahil olmasına Yıldırım, "Onun için zor oldu. Kısa bir zamanda ana dili olmayan bir dille oynamak zorunda... Daha önce ben de Almanca ve İngilizce oynamıştım ama zorlanmıştım. Yardımcı olmaya çalıştım. Güzel oldu. Hikayenin dönüm noktasında projeye dahil oldu." dedi.

"KİMSEİZ ÇOCUKLARA BĞIŞLAYACAK"

2016 yılında nikah masasına oturduğu Elbani'nin diziden alacağı ücreti kimsesiz çocuklara bağışlamasını ise Yıldırım, "Gerçekten melek gibi bir insan... Kimsesiz çocuklara verilmesini tercih etti." sözleriyle yorumladı.

Türkiye’de ilk kez kamera karşısına geçen Iman Elbani, başrollerini Damla Sönmez, Simay Barlas ve eşinin paylaştığı dizide bir Mısır prensesini canlandırıyor.