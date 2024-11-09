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Şu sıralar Gizli Bahçe dizisinde yer alan Murat Yıldırım'ı eşi Iman Elbani yalnız bırakmıyor.

Sık sık eşini ziyarete sete giden Iman Elbani Yıldırım, bu sefer gittiğinde ise büyük bir sürprizle karşılaştı.

Murat Yıldırım, kızı Miray'ın doğum gününe özel seti süsledi.

MİRAY ANNESİNE BENZETİLDİ

Sete gelen ve sürprizi gören Iman Elbani hem şaşırdı hem sevindi. O anlarda fotoğrafları çekilen kızı Miray'ın da şaşkın olduğu görüldü. Miray'ın annesi Iman Elbani'ye olan benzerliği de, sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti.

"BABALIK KONUSUNDA NE DESEM AZ KALIR"

Öte yandan Murat Yıldırım, daha önce baba olmayı şu sözlerle anlatmıştı: