Murat Yıldırım'dan Aziz açıklaması

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'den hayranlarına kötü haber geldi.

Murat Yıldırım'ın başrolunda yer aldığı Aziz'den hayranlarını üzecek haber var.

Murat Yıldırım'ın Aziz'i canlandırdığı dizinin Eylül ayında 2. sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyordu. Ancak kanal yönetimi ve yapım şirketi tarafından sürpriz bir karar alındı.

Final

Ancak sezon finali yapan Aziz yayından kaldırıldı. Böylece prodüksiyonu ile dikkat çeken Aziz dizisi 28. bölümüyle final yapmış oldu.

Murat Yıldırım sosyal medya hesabından dizisiyle ilgili açıklama yaptı:

Açıklamada "Aziz'in bitme nedenini soranlar için; hikayesinin bitmiş olması ve devam senaryosunun kanal dahil kimsenin içine sinmemiş olmasıdır" diye duyurdu.

Aziz'in vedası dizinin resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu.

Açıklamada "Aziz dizimizi sonlandırma kararı aldık. Bizi hiç yalnız bırakmayan siz sevenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.