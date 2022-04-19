Petrol
111.72
-1.27%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
599.147
4.06%
BTXN Coin
31.05
-2.20%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Murda'ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis

    Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Murda'ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis

    Hollandalı şarkıcı Murda lakaplı rapçi Mehmet Önder Doğan, geçtiğimiz ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı.

    10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü şarkıcı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Olayın geçmişi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda şarkıcı Murda'ya "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan dava açılmıştı.

    "Uyuşturucuya özendiriyor"

    Hazırlanan iddianamede, şarkıcının "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülmüştü. İddianamede, Önder Doğan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

    "Hollanda kültürüyle yetiştim"

    Murda savcılığa verdiği ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir." demişti.

    Murda ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis #1

    Murda ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis #2


    İlginizi Çekebilir

    Hangi kara yolunda çalışma var? 19 Nisan Salı kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 19 Nisan Salı kara yollarında son durum

    Yeşil ekonomi fonundan Türkiye'ye 500 milyon euro
    Ekonomi

    Yeşil ekonomi fonundan Türkiye'ye 500 milyon euro

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir