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    Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti

    Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 15:34
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    Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti

    Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun acı günü...

    Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir İstanbul'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi görüyordu.

    MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

    Fatma Eroğlu'nun bugün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Fatma Eroğlu'nun cenazesi, yarın memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.

    Musa Eroğlu nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti #1

    Musa Eroğlu nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti #2

    Musa Eroğlu nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti #3

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