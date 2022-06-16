Muslera 3.kez baba oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yeniden baba oldu. Muslera ve Patricia Callero çifti 3. çocuklarına Dominique ismini verdi.

Galatasaray'a transfer olduktan sonra Patricia Callero ile evlenen Fernando Muslera, yeniden baba olmanın sevincini yaşadı.

Kızının adını Dominique koydu

Muslera ve Patricia Callero çifti kızlarına Dominique ismini verdi.

Muslera'nın doğum günü olan 16 Haziran'da bebeklerinin dünyaya gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

"Doğum günüme hayatın bana verebileceği en güzel şeyle başlamak"

Sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Muslera, "Bu doğum gününe, hayatın bana verebileceği en güzel şeyle başlamak için daha iyi bir yol, hoşgeldin DOMINIQUE, birlikte geçirdiğimiz her an ve sahip olduğumuz güzel aile için Patricia'ya teşekkür ederim!! SENİ SEVİYORUM. Mesajlar ve iyi hisler için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan tebrik

Galatasaray Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Kaptanımız Muslera ve eşi Patricia’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.