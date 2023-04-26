Mustafa Avkıran’dan romantik kutlama Mustafa Avkıran, 26 Nisan 1993'te Övül Avkıran ile nikah masasına oturmuştu.

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'Kınalı Kar', 'Yaprak Dökümü', 'Kuzey Güney' dizilerden tanıdığımız 60 yaşındaki ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, 26 Nisan 1993 tarihinde Övül Avkıran ile dünya evine girmişti.

30. yıl

Mustafa Avkıran, 30'uncu evlilik yıl dönümlerinde sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza attı:

"Seni çok seviyorum canım karım

"Dile kolay. Tam 30 yıl. Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, çöküşte çıkışta, başarıda düş kırıklığında, yolda izde, varlıkta yoklukta, üzüntü ve sevinçte, koşarken düşerken, açlıkta toklukta, oyunları hem kurarken hem bozarken, ayıkken kör kütük sarhoşken, korkular denizinde nefes almaya çalışıp huzuru ararken, bir maraton koşar gibi yan yana, yorduk yorulduk zorduk ama yılmadık bırakmadık birbirimizi, yaşadığımız süre de bırakmayalım birbirimizi, bir daha zor buluruz böylemizi. Seni çok seviyorum canım karım. Yoktan var ettiğin, yaşattığın her şey için minnettarım. Nice 30'lara Övül Avkıran"

"Çok şahane kavgalar ettik"

Eşiyle fotoğraflarına yer veren Övül Avkıran ise "30'uncu evlilik yıldönümümüz. Çok aşık olduk. Çok sevdik. Çok iyi arkadaş olduk. Çok iyi iş ortağı olduk. Aşırı çalıştık, çok ürettik. Çok yorulduk. Çok şahane kavgalar ettik. Az küstük, dayanamayıp hep barıştık. Birlikte güzel uçtuk, çoğu gerçekleşen hayallerin ortağı olduk. Risk aldık, eğrisi doğrusu sonuçlarını birlikte yaşadık. Çok gezdik gördük göçebeliği sevdik. Misler gibi yedik içtik. Fütursuz yiyip içemeyeceğimiz günlere geldik. Çok güzel dostlarımız oldu, dostlarla muhabbet sofralarımız eksik olmadı. Ailemiz yanımızda oldu. Çok büyük ve güzel bir sürpriz yaparak hayatımıza Alaz geldi. Planlı değildi, büyük sürpriz oldu, muhteşem oldu hatta sekiz yaşında bile oldu gereksiz hızlı oldu. Neyse işte böyle. O zaman yola devam Mustafa Avkıran" mesajını yazdı.