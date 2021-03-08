Mustafa Ceceli: Çocuk düşünmüyoruz

Evliliklerinin çok güzel gittiğini söyleyen Mustafa Ceceli ve Selin İmer çifti, şu an için çocuk düşünmediklerini söyledi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, önceki gün Emirgan'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden ünlü çift, çocuk ile ilgili soruya da yanıt verdi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Ülü çift, "Uzun zamandır evdeydik. Bu ilk yasaksız hafta sonunu, sevdiğimiz dostlarımızla değerlendirmek istedik" dedi.

2017 yılında nikah masasına oturan ikili, evliliklerinin çok iyi gittiğini belirtti. Çift, "Her şey çok güzel gidiyor ama şu an için çocuk düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.