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    Mustafa Ceceli ile Selin İmer tatilde

    Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli eşi Selin İmer ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 07:39
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    Mustafa Ceceli ile Selin İmer tatilde

    40 yaşındaki ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer bayram tatilini Bodrum’da geçirdi. Önceki gün kaldıkları hotelin iskelesine inen çifte arkadaşları eşlik etti.

    AŞKA GELDİLER

    Konakladıklarını otelin iskelesinde objektiflere yansıyan ikili, odalarına gitmek için kalktıklarında aşka geldi. Önce sarılan ünlü çift, ardından öpüştü.

    ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ

    2017 yılında nikah masasına oturan Mustafa Ceceli-Selim İmer çifti, geçtiğimiz aylarda, "Her şey çok güzel gidiyor ama şu an için çocuk düşünmüyoruz" açıklamasını yapmıştı.

    Mustafa Ceceli ile Selin İmer tatilde #1Mustafa Ceceli ile Selin İmer tatilde #2

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