Mustafa Ceceli ile Selin İmer tatilde

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli eşi Selin İmer ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

40 yaşındaki ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer bayram tatilini Bodrum’da geçirdi. Önceki gün kaldıkları hotelin iskelesine inen çifte arkadaşları eşlik etti.

AŞKA GELDİLER

Konakladıklarını otelin iskelesinde objektiflere yansıyan ikili, odalarına gitmek için kalktıklarında aşka geldi. Önce sarılan ünlü çift, ardından öpüştü.

ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ

2017 yılında nikah masasına oturan Mustafa Ceceli-Selim İmer çifti, geçtiğimiz aylarda, "Her şey çok güzel gidiyor ama şu an için çocuk düşünmüyoruz" açıklamasını yapmıştı.