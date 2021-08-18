Mustafa Ceceli: Irmak'ın savunulacak yanı yok

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, düet yaptığı Irmak Arıcı hakkında düşünceklerini dile getirdi.

Mustafa Ceceli, önceki akşam Dilan Polat’ın doğum günü partisine katıldı. Ceceli, “Mühür” şarkısında düet yaptığı Irmak Arıcı’nın karıştığı olay hakkında da konuştu.

Şarkıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Arıcı için şöyle dedi:

"MÜZİĞİ KULLANMALI"

“Yaptığı hareketin ne kadar yanlış olduğunu eminim ki kendisi de zaten biliyor. Yaptığı şeyi savunmuyorum, savunulacak bir tarafı yok. Onun da bunu aşması için müziği kullanması gerekir. Zamanla bunu aşacağını düşünüyorum.”