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    Mustafa Ceceli: Irmak'ın savunulacak yanı yok

    Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, düet yaptığı Irmak Arıcı hakkında düşünceklerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 12:58
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    Mustafa Ceceli: Irmak'ın savunulacak yanı yok

    Mustafa Ceceli, önceki akşam Dilan Polat’ın doğum günü partisine katıldı. Ceceli, “Mühür” şarkısında düet yaptığı Irmak Arıcı’nın karıştığı olay hakkında da konuştu.

    Şarkıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Arıcı için şöyle dedi:

    "MÜZİĞİ KULLANMALI"

    “Yaptığı hareketin ne kadar yanlış olduğunu eminim ki kendisi de zaten biliyor. Yaptığı şeyi savunmuyorum, savunulacak bir tarafı yok. Onun da bunu aşması için müziği kullanması gerekir. Zamanla bunu aşacağını düşünüyorum.”

    Mustafa Ceceli: Irmak ın savunulacak yanı yok #1Mustafa Ceceli: Irmak ın savunulacak yanı yok #2

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