Petrol
113.44
-3.35%
Euro
16.31
0.07%
Dolar
14.84
0.07%
Altın
921.86
-1.29%
Borsa
2189
0.60%
Bitcoin
697.564
5.11%
BTXN Coin
40.20
0.37%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Mustafa Ceceli'nin ismi Batman'da petrol kuyusuna verildi

    Hafta sonu Batman'da konser veren şarkıcı Mustafa Ceceli'ye petrol hediye edildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 12:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Ceceli'nin ismi Batman'da petrol kuyusuna verildi

    Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, önceki akşam Batman'da Saray Gülü konserleri kapsamında sahneye çıktı. 15 bin kişinin izlediği konserde izdiham yaşandı.

    "BİR KUYU YETMEZ"

    Şarkıcıya adının verildiği petrol kuyusundan, petrol dolu şişe hediye edildi.

    Şaşıran Ceceli, "Çok teşekkür ederim, ancak petrol fiyatları yükseldi. O yüzden bir kuyu yetmez." diye espri yaptı.

    Şarkıcıya bir hayranı, Ceceli ve eşi Selin İmer’i karakalemle çizdiği bir resim hediye etti.

    Mustafa Ceceli nin ismi Batman da petrol kuyusuna verildi #1

    Mustafa Ceceli nin ismi Batman da petrol kuyusuna verildi #2

    Mustafa Ceceli nin ismi Batman da petrol kuyusuna verildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme Türkiye'de yapılacak
    Dünya

    Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme Türkiye'de yapılacak

    Son tertip 5 TL banknotlar tedavüle veriliyor
    Ekonomi

    Son tertip 5 TL banknotlar tedavüle veriliyor

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir