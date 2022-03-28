Mustafa Ceceli'nin ismi Batman'da petrol kuyusuna verildi

Hafta sonu Batman'da konser veren şarkıcı Mustafa Ceceli'ye petrol hediye edildi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, önceki akşam Batman'da Saray Gülü konserleri kapsamında sahneye çıktı. 15 bin kişinin izlediği konserde izdiham yaşandı.

"BİR KUYU YETMEZ"

Şarkıcıya adının verildiği petrol kuyusundan, petrol dolu şişe hediye edildi.

Şaşıran Ceceli, "Çok teşekkür ederim, ancak petrol fiyatları yükseldi. O yüzden bir kuyu yetmez." diye espri yaptı.

Şarkıcıya bir hayranı, Ceceli ve eşi Selin İmer’i karakalemle çizdiği bir resim hediye etti.