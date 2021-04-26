Mustafa - Övül Avkıran çiftinden nostaljik paylaşım

Son olarak 'Çukur' dizisinde izleyici karşısına çıkan Mustafa Avkıran, 28 yıl önce hayatını Övül Avkıran ile birleştirdi.

28 yıllık birlikteliklerini 2015 yılında bebekle taçlandıran Mustafa-Övül Avkıran çifti, evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada kutladı.

"İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE"

Düğünden bir fotoğrafı paylaşan Övül Avkıran altına, '26 Nisan 1993 resmi tarih... İyi günde kötü günde yan yana!' mesajını düştü. Oyuncu Mustafa Avkıran ise, '26 Nisan 1993... İyi günde kötü günde...' notunu yazdı.

Zaman zaman mutlu aile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ikilinin evlilik yıl dönümü pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Altı yıl önce oğulları Alaz'ı kucağına alan çift, verdikleri röportajda mutluluklarını şu sözlerle ifade etmişti;

"HERKES BU YAŞA KADAR OLMADI SANIYOR"

"Karar vermek? Öyle bir şey yok, sürpriz. Bizim karar verdiğimiz şey hayatımızı hafifletmek, yüklerimizi atmak oldu. Yüklerimizi attığımızda da bu fırsatı kaçırmamalıyız dedik herhalde. Garajistanbul’u devrettik... Onu devrettikten sonra da çeşitli planlarımız vardı, karavan alıp bol bol seyahat etmek gibi. İlk tatilimizde Alaz geldi. Herkes sanıyor ki bu yaşta çocuk olunca, 'Bu saate kadar çalıştılar, ettiler, olmadı, tedavi filan, bu saatte oldu...”