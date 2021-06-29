Tatile çıkan 51 yaşındaki Mustafa Sandal, Muğla'da görüntülendi.

Sörfe düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren ve kısa süre önce Muğla-Akyaka'da bir kitesurf okulu açtı. Sandal, önceki gün okulunun bulunduğu sahilde görüntülendi.

KİTESURF YAPAMADI

Ünlü şarkıcı, kitesurf için yeterli rüzgarın olmadığı günü yüzerek değerlendirdi.

Deniz gözlüğü ve paletleriyle suya atlayan Mustafa Sandal, 4 kilometre yüzdü. Beslenmesine dikkat eden ve düzenli olarak spor yapan 51 yaşındaki ünlü popçu, kaslı vücuduyla dikkat çekti. Sandal, plajda da dikkatleri üzerine çekti.