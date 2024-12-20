Mustafa Sandal, Bağcılar ve Ataşehir'de okullara yılbaşı kutlama yasağına tepki gösterdi

Haber Merkezi

İstanbul Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçelerindeki okullara yılbaşı kutlamalarıyla ilgili yazı gönderdi. Bu yılbaşıyla ilgili yapılan uyarı yazısı sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre yazıda milli ve manevi kültür değerlerine aykırı olduğu ifade edilen noel ve yılbaşı etkinliklerinin yapılmaması istendi. Okul ve sınıflarda yılbaşı süslemesi yapılmaması da talep edildi.

Bu yazıyı sosyal medyada gören Mustafa Sandal çok sinirlendi.

"1 OCAK'TA İZİN YAPILMASIN"

Sandal "İnsanların yeni yıla 'merhaba' demesine karışma cüreti! Madem yeni yıla hoş geldin demek zorunuza gidiyor, bu kararı verenler 1 Ocak'ta izin yapmasın. Biz, onlara inat 'duble' kutlayacağız!" dedi.