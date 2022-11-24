Mustafa Sandal: Ben bunları yemem

Mustafa Sandal: Ben bunları yemem

Ünlü popçu Mustafa Sandal, meslektaşlarının aldıklarını iddia ettikleri yılbaşı ücretlerinin yalan olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz haziran ayında sevgilisi Melis Sütşurup ile Roma'da evlenen taze damat Mustafa Sandal, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Büyük ihtimalle 31 Aralık gecesi Azerbaycan'da olacağını söyleyen popçu, bazı meslektaşlarının yılbaşında alacakları ücretler hakkında açıklama yaptı.

"Ben bunları yemem." diyen Sandal,yeni yılda yüksekten uçan bazı meslektaşları için şöyle konuştu:

"Gülesim geliyor"

"Tamam normal bir zamana göre ücretler daha fazla oluyor. Ancak kimi isimlerin aldıkları rakamları görünce gülesim geliyor.

"Ben bunları yemem"

PR yapıyorlar. 30 yıldır sektördeyim, ben bunları yemem!"

İşte yılbaşında anlaşma yapan ünlülerin sahne ücretleri:

Tarkan: 18 milyon TL

Hadise: 3 milyon TL

Ajda Pekkan: 1.5 milyon TL

Seda Sayan - Kıbrıs, 850 bin TL (Geçtiğimiz sene 750 bin TL)

Bülent Ersoy - Azerbaycan, 1.8 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL)

İbrahim Tatlıses - Belarus, 1.8 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 .3 milyon TL)

Yıldız Tilbe - Ankara, 1 milyon TL (Geçtiğimiz sene 900 bin TL)

Hande Yener - Kıbrıs, 1 milyon TL (Geçtiğimiz sene 600 bin TL)

Sibel Can - İstanbul, 1.5 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL)

Özcan Deniz - Kıbrıs, 3 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL )



