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    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem

    Ünlü popçu Mustafa Sandal, meslektaşlarının aldıklarını iddia ettikleri yılbaşı ücretlerinin yalan olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:35
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    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem

    Geçtiğimiz haziran ayında sevgilisi Melis Sütşurup ile Roma'da evlenen taze damat Mustafa Sandal, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

    Büyük ihtimalle 31 Aralık gecesi Azerbaycan'da olacağını söyleyen popçu, bazı meslektaşlarının yılbaşında alacakları ücretler hakkında açıklama yaptı.

    "Ben bunları yemem." diyen Sandal,yeni yılda yüksekten uçan bazı meslektaşları için şöyle konuştu:

    "Gülesim geliyor"

    "Tamam normal bir zamana göre ücretler daha fazla oluyor. Ancak kimi isimlerin aldıkları rakamları görünce gülesim geliyor.

    "Ben bunları yemem"

    PR yapıyorlar. 30 yıldır sektördeyim, ben bunları yemem!"

    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem #1

    İşte yılbaşında anlaşma yapan ünlülerin sahne ücretleri:

    Tarkan: 18 milyon TL

    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem #2

    Hadise: 3 milyon TL

    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem #3

    Ajda Pekkan: 1.5 milyon TL

    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem #4

    Seda Sayan - Kıbrıs, 850 bin TL (Geçtiğimiz sene 750 bin TL)

    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem #5

    Bülent Ersoy - Azerbaycan, 1.8 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL)

    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem #6

    İbrahim Tatlıses - Belarus, 1.8 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 .3 milyon TL)

    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem #7

    Yıldız Tilbe - Ankara, 1 milyon TL (Geçtiğimiz sene 900 bin TL)

    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem #8

    Hande Yener - Kıbrıs, 1 milyon TL (Geçtiğimiz sene 600 bin TL)

    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem #9

     

    Sibel Can - İstanbul, 1.5 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL)

    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem #10

    Özcan Deniz - Kıbrıs, 3 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL )

    Mustafa Sandal: Ben bunları yemem #11



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