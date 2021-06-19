Katıldığı programda Milli Takım için yazdığı şarkısının hikayesini anlatan Mustafa Sandal, “Bu işten kesinlikle ücret almadım. Diğer sanatçılar da almadı” dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu ‘Koltuk’ programının bu haftaki konuğu şarkıcı Mustafa Sandal oldu.

Son olarak Milli Takım için yazdığı şarkı ile gündemden düşmeyen Sandal, o konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Sandal, tartışmalara neden olan parçasına ilişkin "Gurur duyduğum bir iş çıktı ortaya" dedi.

ŞARKININ HİKAYESİ: FOTOĞRAFI GÖRDÜM, BİZ YAZIYORDU

Milli Takım şarkısının hikayesini anlatan Mustafa Sandal, "Bir kere ben milli sporcuyum. Milli Takım ile milli duyguyla olan ilişkim sahada performans gösterdiğimden gelir. Bu işlerle ilgilenen bir arkadaşım beni aradı. 'Hemen federasyonda görüşmemiz lazım' dedi. Ben de o ara reklam çekimlerindeydim. Ertesi gün gittim. Şenol Hoca, bana 'Sen bana uğurlu gelmiştin' dedi. Benim de hoşuma gitti. Milli olan bir duyguyu nasıl görmezden geleyim? Ben oradan çıkarken, Şenol Hoca'nın fotoğrafını gördüm, orada 'biz' yazıyordu... Ben de, ben değil, biz olabilecek bir şey yapmak istedim. Sonra şarkıyı bitirdik. Klibi bitirdik. Hayatımda gurur duyduğum bir iş çıktı ortaya.” dedi.

Mustafa Sandal: Milli Takım şarkısı için ücret almadım VİDEO

“KESİNLİKLE ÜCRET ALMADIM”

En çok merak edilen “Siz Milli Takım şarkısı için ücret aldınız mı?” sorusuna da yanıt veren Sandal, “Bu işten kesinlikle ücret almadım. Diğer sanatçılar da almadı. 'Bu Milli bir görevdir' dedik. Yüreğimizi koyarak ortaya bir şey çıkardık." diye konuştu.

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