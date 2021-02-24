Mustafa Sandal oğlunun yaş gününe katılmadı

Eski eşi Emina Jahovic ile arası bozulan Mustafa Sandal, oğlunun doğum gününe bile gitmedi.

Boşandıktan sonra dost olduklarını söyleyen ve çocuklarının tüm güzel günlerinde yan yana gelen Mustafa Sandal ile Emina Jahovic bu kuralı bozdu.

"NAFAKA ÖDEMİYOR"

Emina Jahovic'in Mustafa Sandal için "Nakafaları ödemiyor. Çocuklarının bakımını üstlenmiyor" sözlerinin ardından eski eşler karşı karşıya geldi.

SOSYAL MEDYADAN KUTLADI

Jahovic'in yaptığı açıklamalar sonrası eski eşle arasına mesafe koyan Sandal, önceki gün 9 yaşındaki Yavuz'un yeni yaş gününe katılamadı. Sandal, sosyal medyadan oğlunun doğum gününü kutladı.

"PARA VERMİYOR"

Çift, 10 yıllık evliliğini 3 yıl önce anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Boşanma protokolüne göre Sandal, iki çocuğu için 10 bin, Jahovic için ise 15 bin lira nafaka ödeyecekti. Sırp şarkıcı, “Boşandıktan sonra Mustafa’dan doğru düzgün nafaka alabilmiş değilim. 3 yılda toplam 5 ya da 6 kez çocuklarının nafakasını ödemiştir. Çocuklarımın günlük hayattaki bütün ihtiyaçlarını ben ve ailem karşılıyoruz. Evet Mustafa hakkında benim ve çocuklarımın nafakasını ödemediği iddiasıyla icra takibi başlattım. Ancak evine ya da işyerine haciz memuru göndermedim” konuşmuştu.