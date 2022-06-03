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    Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile İtalya'da evlendi

    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü ise 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak.
    • 03.06.2022 - 19:34
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 19:36
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    Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile İtalya'da evlendi

    Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile nikah masasına oturdu.

    Roma'da evlendiler

    Mustafa Sandal, Melis Sütşurup bugün Roma'da dünyaevine girdi.

    Sandal, evlilik cüzdanının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarka takipçileriyle paylaştı.

    Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile İtalya da evlendi #1

    Düğün Marmaris'te

    Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde nikahlarının kıyıldığı öğrenilen çiftin düğünü 11 Haziran'da Marmaris'te yapılacak.

    Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile İtalya da evlendi #2

    Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile İtalya da evlendi #3

    Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile İtalya da evlendi #4

     


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