Mustafa Sandal ve Melis Sandal'ın Miami'de aşk tatili 2018'de Emina Jahovic ile yollarını ayıran ve 2022'de Melis Sütşurup'la hayatını birleştiren Mustafa Sandal, aşk tazelemek için Amerika'ya uçtu.

ensonhaber.com

'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitlerinin yanı sıra ve çok sayıda meslektaşına verdiği bestelerle de 90'lar ve 2000'lerin ilk yıllarına damga vuran Mustafa Sandal, ikinci evliliğini Haziran 2022’de Melis Sütşurup ile yapmıştı.

Mutlu evliliklerine devam eden ünlü çift, Amerika’ya tatile uçtu.

Aşk tazelendi

İkinci baharlarını yaşayan eşler, Miami’de aşk perçinledi. Yanlarında Melis’in ilk eşinden olan oğlu Yiğit de var.

Melis Sandal’ın bu karesini Mustafa Sandal çekti. Bu poza Instagram'da beğeni ve yorum yağdı.

Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı. Ünlü şarkıcının bu evliliğinden iki oğlu var.