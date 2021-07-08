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    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan aşk pozu

    Uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşayan Mustafa Sandal ve sevgilisi Melis Sütşurup, beraber bir düğüne gitti.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 11:42
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    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan aşk pozu

    Ünlü popçu Mustafa Sandal, dün akşam sevgilisi Melis Sütşurup ile birlikte yakın bir dostlarının düğün törenine katıldı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili törende mutluluk pozu verdi.

    DERİN YIRTMAÇ

    Sosyal medya hesabından Mustafa Sandal'la olan fotoğraflarını paylaşan Melis Sütşurup’un geceye katıldığı derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti.

    Emina Jahovic'den ayrılan Mustafa Sandal'ın bu evliliğinden 2 oğlu bulunurken Melis Sütşurup'un da önceki evliliğinden 1 oğlu olduğu biliniyor.

    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup tan aşk pozu #1

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