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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan aşk pozu

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan aşk pozu

Uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşayan Mustafa Sandal ve sevgilisi Melis Sütşurup, beraber bir düğüne gitti.