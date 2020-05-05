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    Mustafa Sandal villasını satıyor

    Mustafa Sandal, 650 metrekare büyüklüğündeki 4 katlı villasını satışa çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2020 - 10:02
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    Mustafa Sandal villasını satıyor

    Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2008’de evlendiği, çocukları Yaman ve Yavuz’un annesi Emina Jahovic’ten 2018’de boşanmıştı. Emina, ayrılık sonrası oğulları ile birlikte Zincirlikuyu Zorlu’ya taşınmış, Mustafa Sandal ise villasında kalmıştı.

    Ünlü şarkıcı, nice mutlu günlerinin geçtiği, Yaman ile Yavuz’un doğup büyüdüğü,  hatıralarla dolu 4 katlı villasını satışa çıkarttı.

    29 MİLYON TL İSTİYOR

    Mustafa Sandal, villasına 29 milyon TL (Yaklaşık 4 milyon 131 bin dolar) istiyor.

    VİLLAYI SATIP 2 DAİRE ALACAKLAR

    Eski çift, yaptıkları anlaşmaya göre bu villayı satıp Ulus'tan 2 ev alacak. Dairelerden biri oğulları Yavuz’un, biri de Yaman’ın olacak.

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