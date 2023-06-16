DHA

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nden turistik gezi amacıyla havalanan cayrokopterde Gökova Körfezi üzerindeyken motor arızası meydana geldi.

Menteşe ilçesi Zeytin Mahallesi'ndeki bir tarlaya kontrollü iniş yapmak isteyen pilot Sinan Yılmaz (47) yönetimindeki cayrokopter, sert iniş sonrası zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yolcunun Mustafa Sandal'ın eşi olduğu öğrenildi

Pilot ve yolcu cayrokopterden çıkarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazada yaralanan yolcunun ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal (34) olduğu öğrenildi.

Mustafa Sandal'ın eşi cayrokopter kazasında yaralandı
Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.