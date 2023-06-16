Mustafa Sandal'ın eşi cayrokopter kazasında yaralandı Muğla'da turistik gezi için havalanan cayrokopter sert iniş yaparak ağaçlara çarptı. Pilot ile yolcusu yaralanırken yolcunun ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal olduğu öğrenildi.

DHA Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nden turistik gezi amacıyla havalanan cayrokopterde Gökova Körfezi üzerindeyken motor arızası meydana geldi. Menteşe ilçesi Zeytin Mahallesi'ndeki bir tarlaya kontrollü iniş yapmak isteyen pilot Sinan Yılmaz (47) yönetimindeki cayrokopter, sert iniş sonrası zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcunun Mustafa Sandal'ın eşi olduğu öğrenildi Pilot ve yolcu cayrokopterden çıkarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada yaralanan yolcunun ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal (34) olduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.