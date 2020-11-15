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    Mustafa Sandal'ın partisinde şov kızı

    Mustafa Sandal'ın partisinde şov kızı

    Partide kayda alınan bir görüntüde, şarkıcı Mustafa Sandal'ın şov kızıyla yakınlığı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 10:07
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 10:21
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    Korona vakalarının artış gösterdiği şu günlerde ünlü isimler eğlencelerinden taviz vermiyor..

    Son olarak bir partiye katılan şarkıcı Mustafa Sandal, partide isminin baş harfinin yazdığı bir pastdadaki mumları üfledi.

    Parti sırasında çekilen görüntüde, Mustafa Sandal'a üflediği pastayı bir şov kızı getiridi.

    ŞOV KIZINA YAKINLIĞI, GÖZDEN KAÇMADI

    Kayıt altına alınan görüntüde Mustafa Sandal'ın, pastayı getiren şov kızına yakınlığı ise gözlerden kaçmadı.

    Henüz model Melis Sütşurup’la ilişkisi devam ettiği bilinen Mustafa Sandal’ın görüntülerinin nerede çekildiği bilinmiyor.

    Mustafa Sandal'ın partisinde şov kızı VİDEO

    Mustafa Sandal ın partisinde şov kızı #1

    Mustafa Sandal ın partisinde şov kızı #2

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