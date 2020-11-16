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    Mustafa Topaloğlu hastaneden taburcu edildi

    Kuliste fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldığında kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mustafa Topaloğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 17:51
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 18:58
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    Mustafa Topaloğlu hastaneden taburcu edildi

    Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programı sonrası kuliste fenalaşarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    BUGÜN TABURCU OLDU

    Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapıldı. Topaloğlu, tedavisinin ardından bugün hastaneden taburcu oldu.

    Mustafa Topaloğlu hastaneden taburcu edildi #1

    "BİRİLERİ KALBİMİ KIRDI"

    Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Topaloğlu, "Birileri kalbimi kırdı. Siz kalp kırmayın." dedi.

    Mustafa Topaloğlu hastaneden taburcu edildi #2

    Mustafa Topaloğlu hastaneden taburcu edildi #3

    Mustafa Topaloğlu hastaneden taburcu edildi #4

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