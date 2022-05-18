Mustafa Topaloğlu: Uzaylı olmak kötü bir şey değil

Mustafa Topaloğlu: Uzaylı olmak kötü bir şey değil

Demet Akalın'ın kendisi hakkında yazdığı yoruma çok sinirlenen Mustafa Topaloğlu'ndan açıklama geldi.

Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor şampiyon olmuş ve 38 yıllık hasret sona ermişti.

Taraftarların Demet Akalın'ın "Kulüp" parçasıyla eğlenmesi Türkiye'de büyük yankı uyandırırken FİFA, resmi Twitter hesabından bu görüntüleri tüm dünyayla paylaşmıştı.

Topaloğlu'nu kızdırdı

Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise bir süredir araları açık olan Aleyna Tilki ile dünya starı polemiğine girmişti. Akalın, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'deki ilk İngilizce röportajımı izleyebilir." diyen Tilki'ye karşılık vererek "Senin tek rakibin Mustafa Topaloğlu." demişti.

Demet Akalın'a çok sinirlenen Mustafa Topaloğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Topaloğlu, "Demet çok yakın gördüğüm bir insan. Yanımıza gelir giderdi. Beni örnek vermesi şaşkınlık yarattı. Beni neden Aleyna'ya örnek gösterdi? Uzaylı olmak kötü bir şey mi? Mütevazı olmak kötü bir şey mi? Ben ne kadar mütevazı bir insanım. 'Oy Oy Eminem' şarkım Avrupa'da Balkanlar'da hala bilinir. Sanatçılar saygıyı bırakırlarsa topluma kötü örnek olurlar. Niye beni örnek verdi? Ben de o zaman diyorum ki. Dünya uzayın içinde değil mi? Eşi Okan Kurt beni aradı, özür diledi. Gazeteye verdiğim röportajı gördü çekemedi sözlerimi." diye konuştu.