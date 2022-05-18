Petrol
113.56
1.46%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
476.344
-1.84%
BTXN Coin
14.96
9.35%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Mustafa Topaloğlu: Uzaylı olmak kötü bir şey değil

    Demet Akalın'ın kendisi hakkında yazdığı yoruma çok sinirlenen Mustafa Topaloğlu'ndan açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 14:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Topaloğlu: Uzaylı olmak kötü bir şey değil

    Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor şampiyon olmuş ve 38 yıllık hasret sona ermişti.

    Taraftarların Demet Akalın'ın "Kulüp" parçasıyla eğlenmesi Türkiye'de büyük yankı uyandırırken FİFA, resmi Twitter hesabından bu görüntüleri tüm dünyayla paylaşmıştı.

    Topaloğlu'nu kızdırdı

    Kutlamalarda şarkıları çalınan Demet Akalın ise bir süredir araları açık olan Aleyna Tilki ile dünya starı polemiğine girmişti. Akalın, "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'deki ilk İngilizce röportajımı izleyebilir." diyen Tilki'ye karşılık vererek "Senin tek rakibin Mustafa Topaloğlu." demişti.

    Demet Akalın'a çok sinirlenen Mustafa Topaloğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Topaloğlu, "Demet çok yakın gördüğüm bir insan. Yanımıza gelir giderdi. Beni örnek vermesi şaşkınlık yarattı. Beni neden Aleyna'ya örnek gösterdi? Uzaylı olmak kötü bir şey mi? Mütevazı olmak kötü bir şey mi? Ben ne kadar mütevazı bir insanım. 'Oy Oy Eminem' şarkım Avrupa'da Balkanlar'da hala bilinir. Sanatçılar saygıyı bırakırlarsa topluma kötü örnek olurlar. Niye beni örnek verdi? Ben de o zaman diyorum ki. Dünya uzayın içinde değil mi? Eşi Okan Kurt beni aradı, özür diledi. Gazeteye verdiğim röportajı gördü çekemedi sözlerimi." diye konuştu.

    Mustafa Topaloğlu: Uzaylı olmak kötü bir şey değil #1

    Mustafa Topaloğlu: Uzaylı olmak kötü bir şey değil #2

    Mustafa Topaloğlu: Uzaylı olmak kötü bir şey değil #3


    İlginizi Çekebilir

    Vali Çeber, çay sezonu açılışında çay hasadı yaptı
    Gündem

    Vali Çeber, çay sezonu açılışında çay hasadı yaptı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    18 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    18 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir