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- Mustafa Topaloğlu ve Bülent Ersoy barıştı
Mustafa Topaloğlu ve Bülent Ersoy barıştı
Alişan, Mustafa Topaloğlu ile Bülent Ersoy'un barıştığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 18.11.2020 - 10:56
- Güncelleme : 18.11.2020 - 11:02
Alişan, Demet Akalın’la sundukları programa katılan ve yayın sonrası fenalaşıp kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu hakkında da soruları yanıtladı.
"BÜLENT HANIM'A HELAL OLSUN"
Alişan, “Mustafa ağabey, Bülent Ersoy’la barıştığını açıkladı. Bülent Hanım, Topaloğlu’nu arayıp sağlık durumunu sormuş ve barışmışlar. Bülent Hanım’a da helal olsun.” dedi.
Mustafa Topaloğlu ve Bülent Ersoy’un arası, yıllar önce Topaloğlu’nun katıldığı bir TV programında “Bülent Ersoy sanatçı değildir.” demesi üzerine bozulmuştu.