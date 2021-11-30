Nagihan Karadere, imaj yeniledi

Survivor'a damga vuran Nagihan Karadere, değişimi ile dikkat çekiyor

'Survivor' yarışmasında 2016 ve 2018 yıllarında mücadele eden36 yaşındaki Nagihan Karadere, büyük değişimiyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Karadere, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka birine dönüştü.

SAÇLAR PEMBE

Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Survivor Nagihan, şimdi de saçlarını pembe yaptı. Karadere, yeni imajıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Şimdilerde 'Survivor 2022 All Star' yarışmasına hazırlandığı konuşulan Nagihan Karadere'nin son görüntüsü takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.