Euro
14.871
2.78%
Dolar
13.0826
2.08%
Altın
754.7
2.68%
Borsa
1.809
0.03%
Bitcoin
738.715
0.82%
BTXN Coin
51.10
-5.19%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Nagihan Karadere, imaj yeniledi

    Survivor'a damga vuran Nagihan Karadere, değişimi ile dikkat çekiyor
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 14:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nagihan Karadere, imaj yeniledi

    'Survivor' yarışmasında 2016 ve 2018 yıllarında mücadele eden36 yaşındaki  Nagihan Karadere, büyük değişimiyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

    Karadere, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka birine dönüştü.

    SAÇLAR PEMBE

    Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Survivor Nagihan, şimdi de saçlarını pembe yaptı. Karadere, yeni imajıyla adından söz ettirmeyi başardı.

    Şimdilerde 'Survivor 2022 All Star' yarışmasına hazırlandığı konuşulan Nagihan Karadere'nin son görüntüsü takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

    Nagihan Karadere, imaj yeniledi #1Nagihan Karadere, imaj yeniledi #2

    Nagihan Karadere, imaj yeniledi #3

    Nagihan Karadere, imaj yeniledi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir