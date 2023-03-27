Nagihan Karadere, Nefise Karatay'a kızdı Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, kendisi gibi milli atlet olan Nefise Karatay'ı ti'ye aldı.

Haber Merkezi

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, Instagram hesabından dün akşamki birleşme patisiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Survivor'da yarıştığı dönemde birleşme partisindeki tarzı ile Nefise Karatay'ın tarzını benzeten bir tweet'i paylaşan Nagihan Karadere gündem oldu.

"Yakışır"

AllStar birleşme partisinde giydiği kıyafet ile Survivor 2023'te Nefise Karatay'ın giydiği kıyafeti kıyaslayan Nagihan Karadere paylaşımına şu notu düştü:

"Beni taklit etmekte ısrarcısın demek. Yakışır"

"Yanınıza bırakmayacağım"

Karadere, geçtiğimzi günlerde sosyal medya hesabından tacize uğradığını belirterek öfke kusmuştu. Karadere, "Yanınıza bırakmayacağım. Avukatım şu an sizinle ilgileniyor." diyerek tehdit etti.